La CUP decideix avui si permetrà finalment l'aprovació dels pressupostos del Govern. Ho farà amb una reunió del consell polític i del grup d'acció parlamentària que se celebrarà al Casal Popular de Vilafranca del Penedès. Està previst que el sentit del vot es doni a conèixer cap a la 1 del migdia. Cal recordar que el debat sobre els comptes se celebrarà en un ple del Parlament els propers 8 i 9 de febrer.La decisió de la CUP condicionarà la continuïtat de la legislatura i, eventualment, del procés sobiranista. I és que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha ha avisat que sense pressupostos no hi haurà referèndum el proper mes de setembre i convocarà noves eleccions.La formació de l'esquerra independentista, com havia passat en els fallits pressupostos del 2016, considera aquest plantejament com un "xantatge" i entén que l'executiu podria continuar governant amb els comptes prorrogats i convocar el referèndum, tot i que Puigdemont descarta aquest escenari.La darrera proposta del Govern, presentada dilluns passat , no toca cap dels grans impostos – com exigia la CUP - però sí que ha permès un acord amb els sindicats d'Ensenyament que ha suposat desconvocar la vaga prevista coincidint amb el debat dels pressupostos , entre altres qüestions.Des de dimarts, les 13 assemblees territorials de la CUP s'han reunit per discutir si donen suport als pressupostos. Les reunions han coincidit precisament amb l'acord amb els sindicats educatius. La clau per desencallar aquesta situació ha estat incloure en el projecte de finances públiques 5.500 noves places per a docents –797 substituts- i la reducció d'una hora lectiva per al curs que ve.Una altra de les reivindicacions "cupaires" que inclou el projecte modificat a base de negociacions és la inclusió d'una partida per a la renda garantida de ciutadania: 45 milions d'euros addicionals als 208 milions de la renda mínima d'inserció; i també un impost ambiental a les emissions de CO2 dels cotxes.El consell polític i el GAP representen el conjunt de militants i associacions integrades a la CUP –més de 2.500 persones- i en el seu conjunt equivalen a 65 vots, que són els que dirimiran si es recolzen els pressupostos o no. A la trobada també assistiran els 15 membres del secretariat nacional i els 10 diputats que tenen al Parlament, tot i que cap d'ells té vot en el consell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)