John Hurt ha mort als 77 anys d'edat. Foto: Wikicommons

L'actor anglès John Hurt ha mort aquesta matinada als 77 anys d'edat. Conegut, entre altres, pel seu paper de Calígula a la sèrie Jo, Claudi, va aparèixer en pel·lícules com Alien i Harry Potter i en sèries de televisió com Doctor Who.Hurt, nascut el 22 de gener de 1940 a la localitat anglesa de Chesterfield, va saltar a la fama amb el paper de Joseph Merrick a la pel·lícula L'home elefant, que li va valdre una nominació a l'Oscar com a millor actor el 1981 però sobretot amb el paper de Calígula en la sèrie de la BBC Jo, Claudi.També va encarnar, entre molts altres papers, Max a L'Exprés de Mitjanit (nominació per l'Oscar del millor actor secundari l'any 1978), Thomas W. Kane a Alien, Billy Irvine a La porta del cel, Winston Smith a 1984 i el Senyor Ollivander en algunes de les pel·lícules de Harry Potter. En aquest enllaç es resumeix tota la seva carrera com a actor de cinema i teatre, sèries de televisió i doblador.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)