Poques hores abans que la CUP reuneixi el consell polític i el grup d'acció parlamentària a Vilafranca per decidir si aprova els pressupostos , el sindicat USTEC-STEs ha acordat desconvocar la vaga educativa del 9 de febrer. El secretariat nacional del sindicat ha validat per unanimitat la decisió, que serà efectiva quan se signi el pacte entre els representants sindicals i el departament d'Ensenyament El compromís de la conselleria d'atendre les peticions del sector en el projecte de pressupostos, que incrementaran la partida per contractar docents i reduir les hores lectives, ha motivat que s'acordés desconvocar la vaga.L'acord pres per USTEC-STEs posa encara més pressió a la CUP, que va exigir com una condició per aprovar els pressupostos que el Govern arribés a una entesa amb els sindicats en matèria d'ensenyament. La formació anticapitalista ha de valorar aquest dissabte, després del debat a les assemblees territorial, si donarà el seu "sí" als comptes públics.

