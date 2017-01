El regidor del PP a l'Ajuntament de Figueres, Diego Borrego, en una imatge d'arxiu. Foto: @DiegoBorrego

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Figueres, Diego Borrego, assegura que "m'agrada molt veure com els Mossos us foten la porra pel cul als independentistes". L'edil popular ha publicat aquest missatge al seu mur de Facebook aquesta tarda només unes hores després que un regidor del PP de Vilafant utilitzés la mateixa xarxa social per demanar a l'exèrcit espanyol que aquest any assisteixi a la Diada amb tancs Borrego s'ha afanyat a esborrar el missatge quan ha estat conscient de la repercussió que tenia, però ElDiario.es l'ha capturat abans que el suprimís i l'ha fet públic. El regidor popular ha justificat el text esgrimint que "sempre estic al costat de les persones que ens defensen amb les lleis i les normes de convivència" i ha demanat disculpes "als nostres agents de policia i a qui s'hagi pogut sentir ofès".

