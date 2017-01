Malgrat que la xerrada amb d'Arnaldo Otegi aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès es titulava "La via basca", el procés català no ha perdut protagonisme. El secretari general de Sortu, entrevistat per l'ex-diputat de la CUP David Fernàndez, ha exposat la seva visió sobre la situació política tant al País Basc com a Catalunya. I ho ha fet sense perdre de vista la posició de l'estat espanyol al respecte. La tesi inicial del líder abertzale és que processos de democratització com el català o fins i tot l'aparició de Podem serien "difícils de mantenir si encara existís la violència d'ETA" perquè permetria a l'Estat ser "molt més agressiu contra l'enemic intern". En aquest sentit, Otegi ha assegurat que l'Estat "estaria encantat que ETA tornés a la lluita armada".Desapareguda, però, l'amenaça del terrorisme, l'única estratègia d'Espanya passa per l'aforisme aznarià segons el qual els catalans abans es barallaran entre ells. "L'estat espanyol només té una esperança: que les forces catalanes no arribeu acords i fracasseu", ha dit Otegi dirigint-se al públic que omplia l'auditori Oriol Bohigas. Perquè segons el líder abertzale, l'Estat mai voldrà pactar res relacionat amb l'autodeterminació de les nacions que la integren. "Les nostres solucions per a Espanya són una tragèdia", ha emfatitzat.Per aquest motiu, ha apostat per la unilateralitat sense perdre de vista possibles aliances de "reciprocitat" amb forces autodeterministes com Podem, de manera que si es constata que la democratització d'Espanya no és possible, es sumin als processos constituents de cada nació. Tot i això, Otegi ha lamentat que el País Basc no estigui en el mateix estadi que Catalunya. Per ell, el procés català a hores d'ara "no té marxa enrere" i està segur que el president Carles Puigdemont "arribarà fins al final" mentre que el Partit Nacionalista Basc (PNB) ni tan sols és "sobiranista". De fet, Otegi ha apuntat que sectors del PNB desitjarien que el procés català no tingués èxit perquè això suposaria deixar-los "sense estratègia" i que el País Basc perdi el concert econòmic.Però mantenir el pols independentista contra l'Estat significarà, segons Otegi, veure repressió en forma d'inhabilitacions o una eventual suspensió de l'autonomia, en últim terme, per "espantar" els catalans. Per el líder de l'esquerra independentista basca, Espanya es quedaria sense la possibilitat d'aquesta estratègia si "la gent surt al carrer" quan comencin a augmentar les dosis de repressió que fins ara l'Estat administra de manera "homeopàtica".En aquest punt de la xerrada Otegi s'ha adonat que des del carrer sonava l'himne espanyol. L'organització d'extrema dreta Somatemps ha convocat una concentració contra ell. "Estan posant l'himne d'Espanya, són molt moderns", ha ironitzat. I Fernàndez ha dit: "Abans es cantaven Els Segadors al carrer". I això Otegi ha reblat: "Ara l'han de cantar ells".

