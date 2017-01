El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també s'ha referit al cas Santi Vidal . En el marc de la roda de premsa amb el primer ministre d'Itàlia, Paolo Gentiloni, a la Moncloa, Rajoy ha afirmat que era "inevitable" que Vidal renunciés al seu escó al Senat després de les "preocupants" declaracions sobre el procés sobiranista. El president espanyol ha recordat que la Fiscalia ja investiga aquestes afirmacions i ha reconegut que el "tranquil·litza" que la Generalitat les hagi desmentides perquè, en el cas que fossin certes, serien d'"una enorme gravetat". "Realment convé que tots ens manegem en la vida pública amb una mica de sentit comú i de seny", ha afegit.En relació a les afirmacions de Vidal en què apuntava que el Govern disposava de les dades fiscals de tots els catalans i que les havia aconseguides "il·legalment", Rajoy ha dit desconèixer si l'Agència Tributària espanyola prendrà "alguna decisió sobre aquest tema". "He escoltat que la Generalitat les ha desmentides [les afirmacions de Vidal] i això a mi em tranquil·litza, però la investigació que ha posat en marxa la Fiscalia espero que confirmi que aquestes afirmacions no són certes", ha emfatitzat.El president espanyol també ha subratllat, en relació al cas Vidal, que "l'exageració, el radicalisme i l'extremisme no condueixen absolutament a res".

