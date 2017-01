Els investigadors denuncien que els tomàquets han perdut propietats importants. Foto: Toni Carrasco

L'investigador de l' Institut de Biologia de les Plantes de València Antoni Granell està duent a terme un estudi amb altres experts en alimentació de tot el món per intentar recuperar el sabor dels tomàquets. Granell forma part d'un equip format per científics d'una vintena de països amb l'objectiu d'identificar les mol·lècules que doten de gust aquesta fruita, cada vegada més desvirtuada per culpa dels edulcorants.Segons la revista Science , els investigadors ja han identificat tretze substàncies naturals que donaven sabor als tomàquets però que s'han anat perdent. Els autors de l'estudi alerten que els productors estan més preocupats a elaborar peces immaculades des del punt de vista de la imatge i de fàcil conservació que no pas productes de bona qualitat. "S'han creat varietats més resistents i més maques però menys gustoses", alerta Granell.Ara l'equip d'investigadors treballa per recuperar alguns dels tipus de tomàquets que contenien totes les mol·lècules originals. Granell recorda que "els consumidors denuncien que aquesta fruita ja no té el gust d'abans i la investigació els està donant la raó". "Ara ens toca aconseguir que els tomàquets tornin a tenir gust de tomàquet", rebla el científic.

