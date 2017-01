Neva molt a la sortida del Túnel del Cadí! ❄️#transit #cerdanya pic.twitter.com/IBtgUIEdQ5 — Maravi Gallifa Irujo (@MMaravi) 27 de gener de 2017

El Servei Català del Trànsit (SCT) ha demanat que s’evitin els viatges innecessaris cap al túnel del Cadí i que se circuli amb cautela per la carretera C-16, on durant tota la tarda de divendres hi ha caigut una nevada d’intensitat considerable . Ja de nit, la precipitació ha perdut força, però els problemes a la via continuen.Poc abans de les set, i després del pas de les llevaneus, s'ha aixecat l'obligació de portar cadenes en un tram de 40 quilòmetres, túnel inclòs, entre Bagà (Berguedà) i Bellver de Cerdanya (Cerdanya). Igualment, no es permet el pas de camions i hi ha una trentena de quilòmetres de cua.Al tram ja hi havia força neu i ara se n’hi acumula de nova per la nevada que hi està havent. Les màquines llevaneus treballen constantment a la zona, fet que obliga a tallar la circulació al túnel de manera intermitent per seguretat.Segons el Servei Català del Trànsit, la situació ha causat que hi hagi vehicles aturats a la zona, i tot el trànsit s’alenteix de manera considerable per l’acció dels equips d’emergències i per la tasca de comprovació dels Mossos d’Esquadra.A banda de la C-16, una quinzena més de carreteres de la xarxa viària catalana estan afectades per la nevada . A la majoria calen cadenes per circular, però també n’hi ha alguna de completament tallada com la BV-4024 de Bagà cap a Coll de Pal, la BV-4031 a Castellar de n’Hug (Berguedà) o la LV-4008 a Alàs i Cerc (Alt Urgell).Hi ha carreteres afectades al Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, el Solsonès, l’Alta Ribagorça i el Ripollès.

