Els Mossos d'Esquadra van localitzar el 24 de gener 16 quilos de marihuana en cabdells amagats dins quatre escalfadors elèctrics acabats d'arribar a una empresa de missatgeria de la localitat. Els escalfadors provenien de Màlaga i Sevilla i la seva destinació final era el Regne Unit.Va ser un treballador de la mateixa empresa de paqueteria que aquell mateix dia va detectar una forta olor a marihuana en un paquet que estava carregant i va avisar els Mossos d'Esquadra. Quan els agents van arribar al lloc van comprovar que dins el paquet sospitós hi havia un escalfador elèctric de 50 litres de capacitat, el van desmuntar i van comprovar que a l'interior hi havia 3,08 quilos de marihuana.La mateixa empresa va informar els agents que aquest paquet provenia de Sevilla i que tenia destinació Glasgow. Els mossos van comprovar la resta d'enviaments del dia que coincidien en origen o destí i que eren del mateix tipus. Va ser així que es van localitzar fins a quatre paquets amb escalfadors elèctrics que anaven carregats de marihuana. En total, els agents van localitzar 16 quilos de cabdells de marihuana embolcallats amb plàstic. Tres dels paquets provenien de Sevilla i l'últim de Màlaga i en tots els casos anaven destinats a diverses localitats de Gran Bretanya.La investigació continua oberta en la ciutat d'origen dels paquets per part de la Policia Nacional de Sevilla a qui s'ha facilitat tota la informació relacionada amb aquest fet.

