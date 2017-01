Els sis alumnes que han resultat ferits aquest divendres per una agressió amb arma blanca per part d’un company a l’Institut Las Fuentes de Villena (l’Alt Vinalopó) han estat donats d’alta després de ser atesos per ferides lleus i precisar punts de sutura, segons que ha informat el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU).A més dels sis ferits, entre ells l'agressor, tres persones més han estat ateses per crisis d’ansietat. Es tracta d’una noia de 17 anys, un nen de 13 anys i la professora, de 54 anys d’edat. L’agressió s’ha produït a les 09.00 hores d’aquest divendres quan, segons fonts de la Guàrdia Civil, un jove, de 17 anys d’edat, s’ha llençat sobre una noia i li ha provocat ferides a l’espatlla. Altres alumnes han resultat ferits de manera superficial com a conseqüència del forcejament amb l’agressor. El jove ha estat detingut per la Guàrdia Civil, que investiga les causes de l’agressió.L’Ajuntament de Villena i el centre educatiu han negat que l'agressor patís cap tipus d'assetjament escolar per part dels seus companys i companyes, tal com s’ha especulat en primer moment. Aquestes fonts han remarcat que es tracta d'una agressió aïllada “per part d'un noi totalment integrat a la seva aula”.El consistori ha informat que ha enviat suport psicològic professional per atendre l'alumnat i professorat que ha viscut el succés. El centre ha tractat de restablir la normalitat reprenent les classes de Secundària amb normalitat.Preguntada per aquest fet, la vicepresidenta i portaveu de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha mostrat prudència i ha evitat pronunciar-se fins conèixer en profunditat el que havia passat. Al respecte, Oltra ha dit que tractant-se de menors no s’havia d’especular sobre causes.La vicepresidenta portaveu ha confirmat que són sis els ferits per arma blanca i tres persones més que han patit crisis d’ansietat, ha remarcat la resposta ràpida dels serveis sanitaris i policials, i ha assenyalat que les ferides no han tingut gravetat. Així mateix, ha explicat que els psicòlegs s’han desplaçat a l’institut per atendre els menors que ho necessitin.

