Una activitat familiar a Món Sant Benet, «Carmanyola i entrepà» Foto: Món Sant Benet

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Barcelona, diferents espais. Fins al 4 de febrerLa dotzena edició de BCNegra, la trobada de novel·la negra de Barcelona, torna a aplegar a autors, editors, crítics, periodistes lectors i lectores per parlar de la narrativa negrocriminal i de la diversitat de personatges, trames i atmosferes pròpia d' aquest gènere. L'edició 2017 ret homenatge a Pepe Carvalho, un personatge creat fa quaranta anys per Manuel Vázquez Montalbán i consolidat amb La soledad del manager. En paral·lel, BCNegra 2017 també homenatjarà a la Semana Negra de Gijón, el primer festival de novel·la negrocriminal, que enguany celebra 30 anys.La Farga, L'Hospitalet de Llobregat. Del 27 al 29 de generIdeal per saber què es cou en el món de les sèries i del cinema: un saló amb més de 100 expositors (entre els quals els canals Cosmo TV, AXN, Calle 13 o TNT) que projectaran en primícia novetats i oferiran espais interactius de sèries de renom. També amb expositors d'empreses de marxandatge, productores, plataformes online, llibreries, festivals i escoles de cinema, marques de fotografia i vídeo. I també amb xerrades i taules rodones amb Javier Olivares, creador d'El Ministerio del Tiempo; Kike Maíllo, director d'Eva i Toro; el director de cine Juan Cruz, i l'actor Roberto Álamo, guanyador d'un Goya.Conjunt arqueològic d'Empúries, L'Escala. Diumenge 29 de generLa Iulia Domitia i en Caius Aemilius, antics habitants de l'Emporiae romana del segle I després de Crist, mostraran com era la seva ciutat: com s'hi vivia i com eren les cases, carrers, places, mercats i temples. Es tracta d'una visita teatralitzada i pensada per a tota la família, una eina imaginativa i didàctica per conèixer la història (i l'esplendor) de l'antiga ciutat d'Empúries. Cal inscriure's.Reus. Dissabte 28 de generVic passa el testimoni a Reus com a Capital de la Cultura Catalana, un honor que ostentarà al llarg de tot aquest 2017. Aquest dissabte, tindrà lloc l'espectacle inaugural, amb un joc escènic proposat per Leandro Mendoza, que presenta com a fil conductor la simbiosi entre el circ contemporani i les tradicions. L'espectacle girarà entorn els 5 eixos de la capitalitat cultural Catalana en diferents números de circ que es realitzaran en originals aparells de circ a l‘escenari instal·lat a la Plaça Mercadal. El toc d'inici de tot un any d'activitats per demostrar la vivesa de la cultura catalana.Món Sant Benet, Sant Fruitós del Bages. 28 i 29 de generSom a l'inici de l'any i cal anar ben preparats a l'escola, i també a la feina. Aquest és el punt de partida d'un dels tallers que proposa el Món Sant Benet per aquest primer trimestre d'any. Carmanyola i entrepà promet ser "un taller àgil i divertit" on podrem elaborar receptes d'entrepans saludables i també alguns dinars de carmanyola. La mandra i la falta de temps ja no seran una excusa per portar una bon "tàper", a la feina o a l'escola. Edat: de 5 a 15 anys.