Iñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa d'aquest divendres. Foto: Europa Press

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha apujat aquest divendres la pressió al PSOE per tal que aprovi els pressupostos generals de l'Estat per al 2017. "No s'entendria que, després de pactar el sostre de despesa, hi hagi qui es negui a negociar sense veure els comptes", ha destacat Méndez de Vigo en la roda de premsa posterior al consell de ministres.El dirigent del PP ha ressaltat que el 70% de la despesa estarà destinada a la despesa social, i ha apuntat que les comunitats autònomes -sobre les quals recau bona part de la gestió de les polítiques de benestar- podrien veure's perjudicades pel bloqueig del pressupost. "El marge de maniobra de les autonomies es reduiria", ha ressaltat Méndez de Vigo.El portaveu del govern espanyol ha volgut posar de manifest els acords que es van prendre durant la conferència de presidents autonòmics, i ha apuntat que ja s'està ultimant la composició del comitè d'experts sobre el finançament.

