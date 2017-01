Eduardo Madina i José Carlos Díez, en roda de premsa. Foto: Europa Press

La participación de la militancia no es coacción, es reforzar la democracia interna de nuestra organización. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de gener de 2017

El PSOE posa ja en marxa tota la maquinària congressual per redefenir el seu projecte, intentar cosir les ferides i triar nou lideratge de cara al conclave fixat pel juny . El responsable de la coordinació del projecte polític, el diputat basc Eduardo Madina, ha assegurat aquest divendres que el sistema d'elecció del secretari general per primàries, que ell mateix va proposar el 2014 quan es va enfrontar a Pedro Sánchez, està "per quedar-se" i que, per tant, la tria del líder es farà sota aquest sistema al maig. A més, ha assegurat que "ningú vol limitar res" en el sistema de consultes a les bases, que requereix el vistiplau del comitè federal.Madina ha volgut tancar així el debat obert a través de les xarxes socials per l'ex-secretari general del partit davant la previsió que el debat polític que arrenca analitzi els diferents sistemes de participació, a tots els nivells, i la possibilitat que s'introdueixin canvis en el mecanisme de primàries. "La participació de la militància no és coacció, és reforçar la democràcia interna de la nostra organització", ha dit Sánchez en el seu compte personal de Twitter.Madina ha respost a aquesta frase amb una altra: "Un militant, un vot. Aquesta frase és meva i va venir per quedar-se". Així, ha subratllat que el 39è congrés dels socialistes tabién es dirimirà a través de la votació directa dels militants del PSOE "en votació secreta i lliure, tan secreta i tan lliure com ho va ser al congrés del 2014".Dit això, ha aprofitat per defensar que cal "reforçar el procés polític del PSOE" i posar en valor la "legitimitat dels seus òrgans" perquè aquesta serà "una bona guia per a qualsevol militant". "Jo, per descomptat, posaré en valor tots els processos democràtics que aquest partit afronta, els debats polítics que té i les opinions de qualsevol home i dona que formi part del partit", ha subratllat.Com a exemple ha posat les primàries de 2014, que va ser un procés "respectuós, plenament democràtic i molt il·lusionant, molt èpic". "Jo ho vaig viure, com saben, en primera línia, no va acabar molt bé per a mi però vaig veure les seus plenes d'il·lusió, d'emoció, d'idees, de debats, de ganes, d'energia que se li va transmetre al PSOE", ha afegit. En aquest sentit, ha destacat també "el comportament exemplar dels candidats" i el "debat polític de profunditat" que van tenir.Madina tamné ha explicat que el PSOE vol fer un debat polític "seriós" sobre el projecte de l'Espanya del futur, però considera que, per fer-ho, ha d'analitzar les raons que l'han portat a patir les seves dues pitjors derrotes electorals i que, apunta, són "endògenes". Ha insistit que ha d'afrontar debats que no s'han tingut "almenys en els dos últims anys i mig en l'àmbit de la política", just el temps en què el partit va ser liderat per Sánchez.Així ho ha explicat el diputat basc Eduardo Madina, que s'encarregarà de coordinar el debat polític del congrés, en una roda de premsa al costat de l'economista José Carlos Díez, que s'encarregarà de coordinar el debat econòmic."La dolça sensació d'haver tornat a casa", ha afirmat el diputat basc tot recordant una expressió utilitzada per l'ex-vicepresident Alfonso Guerra en un acte aquest dijous a Ferraz. Al seu parer, aquesta expressió "resumeix bé el punt en el qual molta gent s'està trobant pel que fa a aquest debat polític".

