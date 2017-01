Àngel Ros, abans del ple de pressupostos Foto: Àlvar Llobet

Els grups municipals del PSC, C's i PP han tombat aquest divendres la moció que demanava la retirada de les plaques franquistes dels edificis de la ciutat de Lleida que ha presentat el col·lectiu "Acaba amb la placa". Els 14 regidors de les tres formacions han votat en contra del text amb l'argument que aquesta acció no és competència de l'Ajuntament de Lleida.En aquest sentit, Gómez també ha recordat que en el cens del Memorial Democràtic no hi ha referència de cap placa franquista, un extrem que ha estat rebatut pel líder del PDECat, Toni Postius, que ha indicat que el Memorial Democràtic "no entra a valorar els nomenclàtors de les ciutats". Postius també ha assegurat que les recomanacions de l'organisme sobre les plaques és el d'enretirar-les.El regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez, ha assegurat que el consistori no té les competències per retirar els cartells, i ha assegurat que l'equip de govern farà pedagogia i impulsarà el diàleg per treure les plaques. Per la seva banda, el regidor de C's, Daniel Rubio, ha defensat el no de la seva formació des de criteris competencials i no d'ideologia, alhora que el portaveu del PP, Joan Vilella, ha carregat les tintes contra les esquerres que, segons ha dit, "utilitzen el franquisme per posturejar".​L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha defensat la tasca del consistori en la retirada de símbols franquistes. "Hem estudiat moltes ciutats i som, en ràtio, la ciutat que més canvis de simbologia franquista ha fet. S'han canviat 59 noms de carrers", ha assegurat el Paer en cap, que ha recordat que el seu grup és "democràtic i antifranquista".