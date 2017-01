El portaveu parlamentari de Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP), Joan Coscubiela, veu "lògica" la dimissió de Santi Vidal com a senador d'ERC però ha advertit els republicans que que amb aquest pas no s'acaben les responsabilitat polítiques del partit. "Algú ha de donar explicacions de com un senador es pot passejar per tota Catalunya explicant això durant mesos sense que ningú ho hagi desmentit, tolerat per la direcció", ha afirmat en roda de premsa aquest divendres al Parlament.Per a Coscubiela, Vidal ha fet "molt de mal a l'objectiu del referèndum" i, tot i el comunicat en què renúncia a l'escó, considera que el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha de desmentir-lo en seu parlamentària. "Si és mentida és greu també" perquè no es pot fer servir la mentida, entén "com a arma política", ha afegit.La diputada Eulàlia Reguant (CUP) no ha donat credibilitat a les declaracions del ja dimitit senador Vidal, i les ha atribuït que és una persona "amb necessitat de notorietat i un poc megalòman". Ho ha declarat aquest divendres als passadissos del Parlament just abans de saber-se la seva dimissió, i ha argumentat que les seves paraules "preses en la seva literalitat, no s'ajusten a la realitat"."El rigor i la determinació per afrontar el conflicte democràtic i polític que tenim amb l'Estat és absolutament necessari. Declaracions, informacions i xerrades d'aquest tipus són incompatibles, resten serietat i credibilitat", ha advertit Reguant.La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha confirmat aquest divendres que el seu grup reclamarà la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; i els consellers de Governació, Meritxell Borràs, d'Interior, Jordi Jané, i de Justícia, Carles Mundó, per les declaracions de Vidal.Arrimadas ha assegurat que el Govern "ha d'assumir responsabilitats" i no descarta exigir dimissions en funció del que expliquin els membres de l'executiu. "Si algú es pensa que amb la dimissió del senador d'ERC això s'oblidarà, s'està equivocant", ha dit.En la línia de Ciutadans, el PSC ha demanat a l'executiu de Puigdemont que comparegui al Parlament per explicar les polèmiques declaracions de Vidal. El portaveu socialista a la cambra catalana, Ferran Pedret, ha reclamat que les explicacions les pilotin els consellers Oriol Junqueras (Economia), Raül Romeva (Afers Exteriors), Meritxell Borràs (Governació), Carles Mundó (Justícia) i Jordi Jané (Interior).Pedret ha titllat les afirmacions del ja ex-senador de "molt greus" i ha demanat que Vidal també faci aclariments en seu parlamentària. El PSC ja ha presentat 27 preguntes al Parlament sobre aquest cas. "Ens preocupa tant si és veritat com mentida. És absolutament deplorable que es diguin coses d'aquest calibre", ha expressat el diputat socialista.Entre la bateria de preguntes presentades pel PSC hi figuren la petició al Govern sobre quines dades fiscals té en el seu poder, si les ha obtingudes il·lícitament, si s'ha encarregat la creació d'un cens electoral, si es preveu comunicar a les empreses i als ciutadans que paguin els seus impostos a una autoritat tributària catalana, i si han fet una llista de jutges i funcionaris de la Generalitat i de seves preferències polítiques.Els socialistes també volen saber si Romeva ha negociat i aconseguit compromisos amb l'OTAN; si l'executiu té informació per afirmar que 11 dels 28 estats de la UE reconeixeran Catalunya després del referèndum; si hi ha fons d'inversió internacionals disposats a obrir una línia de crèdit de fins a 200.000 milions d'euros per a la Generalitat; si hi ha estudis sobre les llengües oficials en un Estat català; i si dins dels Mossos d'Esquadra hi agents del CNI infiltrats.El coordinador general del PP, Xavier García Albiol, ha instat la Generalitat aquest divendres a denunciar l'ex-jutge si es demostra que les seves declaracions són falses. "No és suficient que el Govern digui que les afirmacions de Vidal no són certes, demanem que el denunciï en un jutjat", ha exposat el líder popular. Albiol convida Ciutadans i el PSC a presentar de manera conjunta una sol·licitud de ple extraordinari al Parlament per debatre sobre el cas Vidal.

