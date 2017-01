Perdonem Robert Masih Nahar, pero no crec amb la teva Catalanitat, per mi ets com una Arrimadas qualsevol, parles català (suposo), tens inquietuds i vols integrar-te en questa nova terra que as escollit per viure, pero tot això comença al 2005, amb 11 anys no nia prou per que sàpigues que es ser català. Crec que encara en el teu cap tens mes coneixements de la Índia i sobre tot del criquet, que del que representa la lluita del catalans per les seves llibertats, ja mol avanç del 1714, fins a dia de avui. Crec que solament ets un caça papallones, que en el teu cas es caça vots, de tots els que com tu, un dia vau decidir viure a Catalunya. La frase del Ex President Jordi Pujol de que es català tot aquell que viu i treballa a Catalunya, ens ha fet mol mal, jo diria que enclòs mes que lo de la deixa famosa.