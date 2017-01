Qui pot explicar el que fa el Govern són els seus mebres.I quan s'expressen amb la claredat de @neusmunte refermen el compromís de fer-ho bé — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de gener de 2017

El que fa @govern s'expressa a través dels seus consellers i la Portaveu. En cap cas l'opinió de persones externes al Govern és vinculant — Sergi Sabrià (@sergisabria) January 26, 2017

La nostra feina és sempre escrupulosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti. — Sergi Sabrià (@sergisabria) January 26, 2017

El jutge i senador d'ERC Santi Vidal ha decidit aquest divendres deixar l'acta de senador per no ser "un obstacle per al procés". Ha pres aquesta determinació després de reunir-se amb la direcció dels republicans, que volia conèixer de primera mà l'abast de les declaracions en què assegurava, entre altres qüestions, que el Govern disposava de forma "il·legal" de les dades fiscals dels catalans per impulsar la Hisenda catalana. Això ja ha motivat que la Fiscalia hagi ordenat investigar les revelacions Amb les seves polèmiques afirmacions sobre les actuacions del Govern per fer avançar el procés sobiranista es va guanyar ràpidament la desautorització pública tant de l'executiu que encapçala Carles Puigdemont com d'ERC, que ha de decidir si va més enllà de la reprovació pública. D'entrada, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va negar les afirmacions de Vidal. "Això no havia de passar i cal ajustarse sempre a la veritat. L'escoltarem i decidirem", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio "He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat, no s'ajusten a la realitat. Vull deixar clar que en cap moment he volgut posar en dubte que l'actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent", ha destacat Vidal en un comunicat. "Hauria d'haver contrastat millor les informacions abans", ha indicat.El departament d'Economia que lidera Oriol Junqueras, també president d'ERC, ha emès un comunicat poc després del dels republicans per desmentir que el Govern tingui totes les dades dels contribuents catalans. "L'executiu català només disposa de les dades fiscals relacionades amb els tributs que gestiona i que ha obtingut en el marc de la més estricta legalitat i en col·laboració amb la resta de les administracions tributàries", assenyala el document remès als mitjans de comunicació.El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ja s'ha posat a la disposició dels grups parlamentaris per comparèixer, si cal, al Parlament i aclarir els "dubtes" que "s'hagin pogut generar" arran de les revelacions de Vidal.Less suposades revelacions de Vidal no són menors. Segons ha avançat el diari El País , Vidal ha explicat en almenys cinc xerrades organitzades per ERC qüestions com que el Govern hauria obtingut "de manera absolutament il·legal" les dades fiscals dels catalans, que en cas d'una victòria independentista al referèndum "l'estat espanyol no trigarà ni 30 dies a demanar la reunió bilateral Catalunya-Espanya", que ja existiria un "preacord" amb l'OTAN, o que el sistema judicial d'una Catalunya independent ja està dissenyat (conjuntament amb l'actual conseller Carles Mundó).Tot i que aquest dijous ja es van desencadenar les primeres desautoritzacions públiques, aquest divendres ha estat la portaveu Neus Munté qui, en nom del Govern, ha titllat de "falses", "inacceptables" i "molt greus" les afirmacions de Santi Vidal i ha deixat en mans d'ERC decidir si s'han de prendre mesures contra el senador. En una entrevista a Catalunya Ràdio , ha defensat que el Govern està treballant "amb el màxim rigor i amb conductes exemplars". També el mateix Puigdemont ha reprovat Vidal a través d'una piulada a Twitter on ha assegurat que "qui pot explicar el que fa el Govern són els seus membres".ERC ha desautoritzat les revelacions de Santi Vidal sobre el procés i les ha desvinculades del Govern. La reacció republicana a la polèmica generada pel senador ha estat immediata. Segons ha manifestat el portaveu de la formació política, Sergi Sabrià, al seu compte de Twitter, "el que fa el Govern s'expressa a través dels seus consellers i la Portaveu. En cap cas l'opinió de persones externes al Govern és vinculant". Sabrià ha reblat que la feina de l'executiu català "és sempre escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti".Sobre el sistema judicial d'una eventual Catalunya independent, fonts del departament de Justícia han negat aque Carles Mundó hagi fet cap mena de treball preparatiu amb el senador en aquest sentit. "El conseller no es reuneix amb Santi Vidal ni li ha encarregat res. Santi Vidal no té cap vinculació amb el Departament de Justícia", han asseverat.Els partits de l'oposició també han reaccionat amb rapidesa. CSQEP exigeix que el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, expliqui les «actuacions secretes» del procés descrites per l'exjutge. La cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha demanat explicacions directament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. I el coordinador general del PP a Catallunya, Xavier García Albiol, ha amenaçat Vidal amb denunciar-lo "pels fets delictius que ell mateix ha detallat que està cometent el Govern de la Generalitat".El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu partit demanarà al Parlament totes les dades que es desprenen de les declaracions de Vidal. El líder dels socialistes considera que es tracta de declaracions "molt greus", tot i que ha afirmat que si el Govern vol fer un referèndum "il·legal" en algun moment "s'haurà de saltar la llei".Vidal, que ara exerceix de senador d'ERC després de ser suspès del seu càrrec com a jutge per participar en la redacció d'un esborrany de Constitució catalana, compagina la seva tasca al Senat amb la participació en xerrades sobre el procés català arreu de Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)