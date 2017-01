Concert de Txarango a la festa major de Vic del 2014 Foto: Joan Parera

Txarango tornarà al festival CanetRock , després d’un any d’absència i d’haver posat la cirereta final a les edicions del 2014 i 2015. El proper 1 de juliol, la formació encapçalada per Alguer Miquel pujarà de nou a l’escenari de Pla d’en Sala per presentar el seu tercer disc, que sortirà a la venda al març.La banda, caracteritzada pel seu espectacle festiu i per estar fermament compromesa amb l’acollida de refugiats, situa l’actuació al CanetRock 2017 com una de les més importants de la seva gira d’estiu.Amb la confirmació de Txarango, el festival de Canet de Mar desgrana mica en mica un cartell de més de dotze hores de música que ara per ara també compta amb Jarabe de Palo, Zoo i Doctor Prats. Mentrestant, continua la venda d’entrades a un preu reduït de 30 euros.

