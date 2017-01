Tant de victimisme que jugueu els indepes i ara resulta que desde dins us carregueu el procés. A veure com ho feu per culpar a Madrid del que ha dit aquest JUTGE, que no es tracta d'una persona qualsevol, es tracta d'un dels engranatges de la independencia, i ara resulta que gira al revés!!! Jajajajajaa

Crec que el que s'hauria de fer es passar completament de vosaltres, ja es veu on aneu, directe contra un mur.

No fa falta que ningú es molesti en desmontar el sectarisme indepe, vosaltres mateixos us l'esteu carregant, esteu ensenyant a tot el món que no sou diferents dels que renegueu, teniu el "catetismo españolista" com diueu vosaltres a dins de la secta indepe.

Ara, el mal que heu fet a Catalunya ja no el podreu arreglar en décades, us heu carregat la imatge de TOTS els Catalans per culpa d'una minoria sectaria. Felicitats.