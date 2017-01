Joel Joan protagonitza «El crac». Foto: TV3

És una sèrie arriscada, en cert sentit valenta. És difícil el que fa i ho fa amb bon criteri, bon ofici i, sobretot, guions ben treballats

📢 Així que acabi @crackoviadeTV3 comencem!!! El hashtag per comentar el capítol és #FarsaCracTV3 Agafeu posicions que arriba el derliri!! pic.twitter.com/NXa6tvxhYX — El Crac (@ElcracTV3) 23 de gener de 2017

. Recordo que a la primera hi va haver capítols amb rampells de geni, algunes solucions argumentals memorables que embolcallaven la farsa absoluta que s’explicava, la historia sense cap ni peus del rodatge d’una gran producció cinematogràfica. Em va agradar que s’apostés per un registre tan difícil i exigent com la farsa, les trames impossibles, l’humor negre i el sarcasme., el marge de sorpresa esdevenia limitat però tot i així, Joel Joan va jugar fort i, a través del joc metalingüístic, es va posar a ell mateix a l’ull de l’huracà de la desmitificació. Se’n fotia d’ell mateix, de la seva creada consciencia de personatge incòmode, generador de suspicàcies, poc empàtic. El resultat, malgrat alts i baixos, va ser notable., es percep més calma, menys estridència. En alguns moments de la primera es vorejava el grand gignol, fins i tot l’splapstick, el joc de miralls entre realitat i ficció esclatava en mil bocins perquè la farsa guanyava la partida de carrer. En canvi, ara es detecten més espurnes de subtilesa.. Joel Joan torna del seu retorn a Papua Nova Guinea –per fi vam tornar a veure Quim Masferrer en el paper que més li escau, el d’actor- per a recollir un premi Gaudí i descobreix que la seva exparella és ara la nòvia de Julio Manrique. Inflamat de despit, accepta treballar en l’obra de teatre en què la feliç parella també hi actua. Mentrestant, la Carla, la parella del Joel, assaja al llit de matrimoni, totes les escenes eròtiques de la seva nova pel·lícula.. Però hi intervé també un pensament més amargant, una pàtina de desencís més ben treballat, un intangible de fatalisme que li injecta major calat. D’entrada, la sensació és que no passa gran cosa més de la que ja ens sabem, fins i tot s’acaba el capítol i un es pregunta si ha passat alguna cosa rellevant. El temps de la sèrie és volàtil i intueixo que és una decisió conscient., descrit com una estrella del teatre, l’actor més prestigiós de Catalunya. Un altre cop, se’n fumen de si mateixos però, altre vegada, aquesta mirada autoconscient de: “me’n ric de mi mateix però en realitat que bo que sóc”. És el detall que distancia una mica de tot plegat, el que fa que no acabis de creure’t el joc. I, també altra vegada, em temo que és precisament el que pretenen.. També això hi és, també furguen en l’imaginari recent i traspassen línies d’actuació difoses, tan sols intuïdes. Per tot plegat, El crac és una sèrie arriscada, en cert sentit valenta. És difícil el que fa i ho fa amb bon criteri, bon ofici i, sobretot, guions ben treballats. És de les poquíssimes sèries que un no sap si li agraden o no, però les veu i té interès en continuar veient-les.canvis de registre, algun do de pit, moments irritants i brillants. Fins ara tot el que ha passat era exactament el que més o menys prevèiem quan vam veure el tràiler amb Joel Joan i Julio Manrique dalt d’un escenari de teatre, gallets, desafiant-se. En vindran de grosses, espero.

