L'Ajuntament de Terrassa durà a terme una campanya per informar la ciutadania del compromís de municipalitzar el servei d'abastiment d'aigua. Així ho ha acordat el ple municipal per àmplia majoria, en la sessió ordinària de gener celebrada aquest dijous. El front favorable a la municipalització, format per PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES i CUP, fa així un pas més en el camí cap a la gestió directa en un context d'enfrontament amb Mina, la concessionària històrica del servei a Terrassa. Els pressupostos municipals ja preveien una partida de 150.000 euros per a aquesta campanya comunicativa."L'estratègia de Mina es basa en una campanya propagandística per defensar els seus interessos per sobre dels interessos de la ciutat", va afirmar el tinent d'alcalde socialista Marc Armengol. Per això, PSC, TeC, ERC-MES i CUP, que representen 20 dels 27 regidors egarencs, van presentar plegats la proposta de resolució amb dos acords.El primer acord insisteix en defensar "l'autonomia i sobirania del ple" per prendre decisions. Es tracta d'una declaració simbòlica dirigida cap a l'empresa Mina Pública Aigües de Terrassa, que fins al moment ha recorregut diverses decisions del ple per via judicial . Tots els portaveus favorables a la municipalització van criticar aquest aspecte, però també ho van fer la resta amb més o menys intensitat. Tots els grups van votar a favor d'aquest punt, "una obvietat" fins i tot per als grups municipals contraris a la gestió directa.El segon acord, en canvi, va dividir el ple. Segons el portaveu de Ciutadans, Javi González, "fins ara hi havia consens en els procediments, i avui es trenca". Ciutadans, que va qualificar de "totalitarista" la decisió, i PP es van mostrar ferotgement contraris a la proposta d'endegar una campanya de "propaganda pura i dura", segons el PP. L'edil popular, Alejandro Rodríguez, va afirmar que s'estava "reeditant el Visquem Terrassa", la publicació municipal que l'oposició va obligar a deixar de publicar per considerar-la partidista. "Per què no aprofiten la campanya per informar de totes les possibilitats?", va reblar Rodríguez en referència als models de gestió. "Ens gastarem diners en informar com de dolenta és Mina". Els tres regidors de Ciutadans i l'únic regidor del PP hi van votar en contra.De la seva banda, els grups del bloc favorable a la municipalització, que inclouen sumen vint regidors, van defensar la necessitat d'informar a la ciutadania dels avantatge del model de gestió directe, per "compensar" la campanya que fa Mina per defensar el seu servei. "Mentre l'empresa es passeja per Terrassa explicant les seves bondats, nosaltres què hem de fer?", es preguntava Maria Sirvent, de la CUP. Xavi Matilla, de TeC, va recordar que un 75% de la població de Terrassa creu que Mina és una empresa pública, segons una enquesta dels alumnes de l'Institut Santa Eulàlia, una "desinformació" que segons el comú justifica la campanya municipal."No és nomes per igualar les tornes, es perquè hi ha hagut sectors econòmics que no només han explicat una versió dels fets sinó que s'han dedicat a insultar i a difamar no del senyor Jordi Ballart, sinó de l'alcalde de Terrassa", va arribar a dir Carles Caballero, d'ERC-MES. En aquest sentit, Ballart va intervenir per criticar els atacs de Ciutadans: "No estiguin tan obsessionats amb el PSC ni amb mi, estan fent el mateix que les multinacionals de l'aigua, insultar i atacar ". L'alcalde egarenc va recordar que "aquesta gent diu que està disposada a tot el que calgui" i va assegurar que "per això farem aquesta campanya democràticament".L'afer de l'aigua, com cada vegada que apareix al ple municipal, va tornar a evidenciar les diferències que existeixen entre PSC i el PDECat, socis de govern, pel que fa a la municipalització. Malgrat que el PDECat no forma part del bloc favorable a la gestió directa del servei d'abastament d'aigua, el seu portaveu, Miquel Sàmper, no va ser gens bel·ligerant amb la proposta. Al contrari, va defensar el dret de l'Ajuntament a dur a terme la campanya i es va abstenir en la votació d'aquest punt. De fet, va afirmar que la campanya servirà per "compensar l'opció que ha tingut Mina amb cada rebut de defensar les bondats del seu sistema".Sàmper va justificar l'abstenció del seu grup, format per tres regidors, perquè la proposta "desenvolupa un acord del ple del mes de juliol , en què ja ens vam abstenir". El portaveu del PDECat va assegurar que continuen esperant els informes tècnics per comparar l'eficàcia dels models de gestió directa i indirecta i decidir per quin aposten. "No tenim cap inconvenient que el model de gestió sigui de gestió directa", va assegurar, sempre i quan els informes demostrin que és el model més viable.Malgrat les facilitats que el soci de govern del PSC va posar, també hi va haver moment per la crítica: va reconèixer que no li feia gràcia destinar 150.000 euros a la campanya i va deixar anar: "No sé què passarà amb la consulta", per la consulta per elegir el nou model de gestió que el PSC havia anunciat durant la campanya electoral i que a hores d'ara no està previst fer, ja que existeix una àmplia majoria al ple a favor de la municipalització.

