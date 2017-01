No puc creure el que llegeixo aquí. O sigui, que com que fa 40 anys hi havia els GAL, esteu justificant que la Generalitat hagi tingut accés a les nostres dades personals?

El nivell de sectarisme indepe es molt més greu del que creia, us enganyen, us roben, us manipulen, tot desde dins, i vosaltres seguiu mirant i culpant a Espanya mentre els vostres "amics" indepes us la claven per l'esquena.

No crec que un jutge que ha format part del circ indepe ara es posi a inventarse coses... Deixeu ja de pastar, rebany, ja teniu el cervell ben rentadet, ja podeu tornar a casa a canviar l'estelada del balcó.

Que la Generalitat faci el que li dóna la gana saltantse les lleis europees ja té tela, però que a sobre la gent ho justifiqui dient que "franco també ho feia" es de traca, llavors per a que voleu la independència si hi tindreu gent com aquesta? Sou pitjors que els de Madrid.

Us maregen com volen i us ho tragueu tot, rebany ignorant.