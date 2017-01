L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que la capital d'Islàndia, Reykjavík, serà la ciutat convidada de la Mercè 2017, que se celebra del 22 al 25 de setembre. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet arribar una carta formal d'invitació al seu homòleg islandès, Dagur B. Eggertsson, convidant la ciutat a coprotagonitzar la festa major de Barcelona. Colau destaca a la missiva que "ambdues ciutats han forjat els seus perfils a través de la cultura i la creativitat". L'alcaldessa ha valorat també el tarannà de la ciutat islandesa, i especialment el seu compromís cívic per promoure la democràcia i la justícia social.Des de l'Ajuntament de Barcelona s'ha indicat que la ciutat de Reykjavík ha rebut "amb il·lusió" la invitació i que una delegació de Barcelona, encapçalada pel tinent d'Alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, viatjarà fins a la capital islandesa a mitjan febrer per fer els contactes.En els darrers anys Barcelona i Reykjavík han treballat conjuntament en temes vinculats a la música, i per exemple la capital islandesa acull enguany per cinquena vegada una nova edició del festival Sónar, de referència al món, que va néixer a Barcelona i rep més de 100.000 persones procedents d'un centenar de països.

