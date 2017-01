El Grup de Desactivació d'Explosius (GEDEX) de la Guàrdia Civil de Tarragona ha procedit a explotar de manera controlada una bomba de l'aviació de la Guerra Civil, trobada prop d'una granja, a Batea (a la Terra Alta). L'artefacte, segons informa la policia en un comunicat, va aparèixer el passat divendres, semienterrat, durant uns moviments de terres que es feien prop de l'explotació ramadera.Un cop comprovat que es tractava d'un projectil d'artilleria, se'l va traslladar amb totes les mesures de seguretat a una pedrera, on es va fer explotar. Es tracta d'una bomba d'aviació d'origen rus, una FAB 100. És un model de 1932 i es caracteritza per tenir el cos dividit en tres parts, unides per una costura de soldadura sòlida.Aquest tipus de bombes van ser usades durant la Guerra Civil pel bàndol republicà, sota el nom de projectils R100, la 'R' per la seva procedència russa, i el número 100 pel seu pes.

