El preu de l'electricitat tornarà a marcar un màxim aquest dimarts a les 21.00 hores quan arribi als 99,10 euros per MWh, segons la informació que proporciona el regulador del mercat ibèric OMIE. Així s'acabarà amb la disminució dels preus de l'electricitat que s'ha registrat durant el cap de setmana i se superarà l'anterior punta de 98,69 euros, que es va donar el divendres 20 de gener a les 20.00 hores.El preu mitjà d'aquest dilluns 23 de gener està estimat en els 83,85 euros per MWh (amb una punta de 97,67 euros per MWh a les 21.00 hores) i per dimarts 24 en els 87,9 euros per MWh. La demanda prevista no serà tan elevada aquest dilluns com ho va ser la setmana anterior, quan es van superar els 40.000 MW en determinades puntes, i es quedarà en els 39.405 MW a les 19.50 hores de dilluns, segons la previsió de Red Eléctrica de España.

