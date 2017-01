Imatge de l'entrada de l'església Foto: Nuria M Torrebella

L'església de Sant Llorenç de Lleida s'ha quedat petita aquest dilluns per acollir el funeral dels dos agents rurals que van ser assassinats per un caçador de 28 anys . La cerimònia ha estat presidida pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret.La cerimònia, que ha durat uns vint minuts, s'ha desenvolupat en la més estricta intimitat en una església que s'ha quedat petita i desenes de persones s'han quedat al carrer. En finalitzar, companys dels difunts han tret els dos fèretres a les espatlles i els han dipositat a l'entrada de l'església on els fills de les dues víctimes han deixat anar dos exemplars de falcó peregrí.