El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, es reunirà amb els ambaixadors a la Unió Europea aquest dimecres el vespre, coincidint amb la conferència que el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Raül Romeva oferiran a Brussel·les.La trobada diplomàtica està convocada a partir de les 18.30 hores, mitja hora abans de l'acte de Puigdemont, en una sala només dues plantes per sota de la seva. L'espai obert Yehudi Menuhin comptarà amb la presència de la majoria dels ambaixadors davant de la UE, en un acte que des del Parlament Europeu esperen que serveixi perquè Tajani i els diplomàtics intercanviïn impressions després de la seva elecció, dimarts passat.La coincidència entre l'acte de Puigdemont, Junqueras i Romeva i la recepció de la presidència del Parlament Europeu al cos diplomàtic no preocupa el Govern, ja que, segons han apuntat fonts de l'executiu a l'ACN, les missions diplomàtiques tenen molts membres i ja estan informades sobre la situació catalana.El president de la Generalitat, el vicepresident i el conseller d'Exteriors faran la seva conferència a la sala PHS 3C050, la més gran de l'Eurocambra, situada justament davant del plenari. La trobada diplomàtica de Tajani es farà a l'espai obert Yehudi Menuhin, a la primera planta de l'Eurocambra, exactament dos pisos per sota de la PHS 3C050, on normalment es fan concerts i recepcions.

