El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb el ministre Alfonso Dastis. Foto: Europa Press

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha considerat "perfectament legítim" que el president de la Generalitat faci un acte a Brussel·les demà dimarts en defensa del referèndum català, en virtut del dret a llibertat d'expressió que hi ha a Europa.Ho ha dit aquest dilluns en roda de premsa durant el II Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània (UpM) que se celebra fins dimarts al Palau de Pedralbes de Barcelona, ​​on ha explicat que el govern espanyol continuarà reivindicant que aquest referèndum no té lloc en l'estat de dret."Seguirem defensant, d'acord amb el que estableixen els tractats, la nostra visió de l'estat de dret i de la democràcia d'acord amb una Espanya oberta, plural i integradora", ha afegit el ministre, que s'ha reunit amb Puigdemont just abans que comencés aquest fòrum.Així, el govern estatal no s'oposa al fet que el president català celebri aquest dimarts un acte sobre el referèndum a Brussel·les -a les 19.00 en una sala del Parlament Europeu-, però afirma que això no modificarà la seva ferma oposició al fet que una votació així es desenvolupi a Catalunya.

