Ja s'ha produït la darrera reunió entre el Govern i la CUP abans que les assemblees territorials dels anticapitalistes comencin a debatre el seu vot al projecte de pressupostos, una decisió que prendrà dissabte el consell polític de la formació en base a una proposta que l'executiu ha lliurat aquest dilluns al matí als negociadors "cupaires". Segons ha pogut saber, aquest document no incorpora massa novetats més enllà de les últimes informacions que s'han anat sabent els darrers dies, en relació a la despesa social, per bé que incorpora algun canvi fiscal, sense tocar els grans impostos.D'aquesta manera, el document inclouria la incorporació d'uns 3.500 docents el curs vinent -2.500 dels quals per reduir en una hora la jornada lectiva setmanal dels professors i 1.000 per la millora de l'atenció educativa als alumnes en funció de la necessitat dels centre, abaixant ràtios, desdoblant grups o situant dos docents a la mateixa aula-, tot i que l'Ara ha fet públic que els sindicats i els anticapitalistes tenen sobre la taula el compromís d'incorporar 2.850 docents més els dos cursos següents, tot i que aquesta promesa no tindria repercussió en els comptes del 2017.Per altra banda, pel que fa a renda garantida de ciutadania, el Govern s'obre a avançar-ne dos anys la implantació plena , i que es paguessin totes les quantitats previstes ja el 2020 i no el 2022, com va plantejar inicialment Junts pel Sí.L'última peça de la proposta, però, seria la inclusió en els comptes d'un impost als vehicles més contaminants, el qual ja estava previst al projecte de llei del canvi climàtic. D'aquesta manera, el tribut començaria a recaptar-se aquest 2017, en lloc del 2018 -com preveia la llei específica-, i el pagarien els propietaris de turismes i furgonetes, en funció dels grams de CO2 per quilòmetre que emetin. Quan estigui plenament operatiu (inicialment, la implantació havia de ser progressiva i fins el 2020), ha de permetre recaptar uns 75 milions anuals que anirien destinats a lluitar contra el canvi climàtic.Tot i això, el Govern manté la negativa a incrementar l'IRPF a les rendes amb una base liquidable d'entre 60.000 i 175.000 euros, com reclamava la CUP rebutjava el PDECat . Segons les fonts consultades, la proposta inclouria algunes mesures més, però de caràcter més secundari, i l'executiu té previst fer-la pública en les properes hores. A partir d'aquí, les assemblees territorials dels anticapitalistes hauran de decidir si troben suficient el contingut del document per avalar els comptes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)