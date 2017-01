Xavier Amor, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN



La jutge ha citat a declarar com a investigat el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, en el marc de la peça número 25 del cas Mercuri, la investigació oberta per presumpta corrupció urbanística a Sabadell durant el mandat de l'ex-alcalde Manuel Bustos (PSC). Amor, que va substituir Bustos a la FMC, haurà de donar explicacions per haver facilitat la contractació d'un ex-càrrec socialista. Per aquest fet, haurà de declarar juntament amb Bustos el 23 de març.De moment, Amor ha explicat aque "l'Audiència de Barcelona i el Tribunal Suprem han determinat de forma clara el caràcter privat de l'entitat i, per tant, la subjecció de la seva activitat al dret privat", cosa que afectaria "qualsevol aspecte en matèria de contractació de personal" tot i que "no qualsevol relació de caràcter professional comporta una relació laboral amb l'entitat".En aquest sentit, Amor ha recordat que "tots els serveis professionals" de l'entitat que la justícia va requerir van ser aportats a la peça sobre les dietes de la FCM i que va ser "arxivada" atenent als arguments de l'Audiència i el Suprem. Per últim, ha afegit que "atesa la naturalesa de l'entitat i el règim jurídic-privat que li es d'aplicació, les auditories realitzades expressen les conclusions que estan disponibles al portal de transparència de l'entitat".

