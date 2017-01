Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de gener de 2017

La cantant, actriu i model Bimba Bosé ha mort aquest dilluns a l'edat de 41 anys després de no poder superar el càncer de mama que l'afectava des del 2014. Tot i que no va perdre mai l'optimisme, la metàstesi ja li afectava fins i tot els "ossos, fetge i cervell", tal com va informar ella mateixa en una entrevista a la revista del cor Lecturas el juny del 2016.Per recordar-la, el seu oncle i també artista, Miguel Bosé, ha utilitzat Twitter per mostrar el seu condol, plataforma on ha deixat un bonic i afectuós missatge. "Bon viatge Bimba, la meva còmplice, la meva companya, el meu amor, la meva filla estimada. Guia'm", han estat les paraules que ha escrit el cantant.Tots dos havien col·laborat en diversos projectes, com la cançó Como un lobo, que formava part d'un recopilatori, titulat Papito, que l'artista va produir amb diversos cantants com Paulina Rubio, Riki Martin, Juanes, Amaia Montero, Laura Pausini o Julietas Venegas. De fet, en la portada d'aquest disc, Bosé apareix tatuat amb les cares de tots els participants i Bimba ocupa molt especial: a prop del cor.