L'eurodiputat de CDC Ramon Tremosa ha publicat la carta que Esteban González Pons va enviar als seus companys del Partit Popular Europeu demanat-los que no assistissin a la conferència d'aquest dimarts a Brussel·les de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva. En una piulada Tremosa ha volgut deixar clar que l'acte se celebrarà "malgrat el boicot del PP".En la missiva, Pons assenyala que es tracta d'un acte no oficial i defensa que el referèndum del qual parlaran els membres del Govern és "inconstitucional" i contrari als "més profunds" principis de la UE.Així mateix apunta que si bé la llibertat d'expressió és un dret, també ho és el de "diferir i alçar la veu quan algú vol crear dubtes sobre la integritat territorial [...] quan els fets s'estan substituint per inclinacions i la història per mites".

