L'edifici de la conselleria de Justícia Foto: ACN

Un equip d'investigació especialitzat dels Mossos d'Esquadra busca des d'aquest dilluns al matí micròfons la seu de la conselleria de Justícia a Barcelona després de l' entrada d'una persona no identificada la matinada de diumenge . Segons informa el canal 3/24 , els agents desplaçats a l'edifici que acull el departament -al número 81 del carrer Pau Claris- han fet un rastreig del despatx del conseller, Carles Mundó, i altres dependències de la mateixa planta. A més de dispositius d'espionatge, busquen altres pistes sobre la misteriosa entrada d'aquest cap de setmana, com empremptes dactilars.Almenys una persona hauria accedit la matinada de diumenge al setè pis de l'edifici a través d'una finestra i esbotzant la porta de la planta noble del departament, on hi ha el despatx del conseller. Fonts de la conselleria van explicar aque l'episodi va ser "molt poca cosa" i que, de moment, no sembla que s'emportessin cap objecte ni document. Els Mossos tenen la investigació oberta i no se n'han donat més detalls.El mateix mitjà citat indica que l'assaltant podria haver accedit a la conselleria des de Ràdio Barcelona -ubicada al carrer Casp número 6, a tocar de Justícia- i que el vigilant de l'emissora va veure un encaputxat saltant pels terrats i intentant entrar a l'edifici. La policia catalana intenta aclarir, de moment, si els dos fets tenen relació i si algú va arribar a entrar al despatx del conseller Mundó, cosa que fins ara no han constatat. Els investigadors també treballen amb la hipòtesi que tot plegat sigui un cas de robatori ordinari.Tot i això, aquesta possibilitat sembla més remota després que hagi transcendit que l'assaltant va forçar calaixos i no es va endur els diners que hi havia. A més a més, cap a la una del migdia de diumenge, es va presentar a la seu del departament un home que es va identificar com a membre de la policia espanyola per interessar-se pel que havia passat. Aquest individu va parlar amb el guàrdia de seguretat de l'edifici, que li va dir que els Mossos d'Esquadra estaven fent la investigació. Quan la persona que es va presentar com a membre de la policia espanyola va arribar al Departament, encara no s'havia publicat cap notícia al respecte.