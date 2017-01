El manifest redactat pels vuit integrants del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum oficialitza la demanda d'una consulta vinculant per decidir el futur de Catalunya i prioritza la via pactada amb l'Estat. Tal com ha avançat, el document defensa un referèndum "acordat", i no inclou de moment cap camí alternatiu. El text insta els governs de Catalunya i Espanya a "superar les dificultats i els apriorismes" per fer possible una consulta reconeguda per la "comunitat internacional", el resultat del qual sigui "políticament vinculant i efectiu". El manifest pretén recollir totes les sensibilitats polítiques que van mostrar la seva implicació amb el dret a decidir en la cimera del 23 de desembre al Parlament , de la qual en va sorgir el compromís de fer campanya estatal i internacional per la via pactada.D'ençà d'aquella reunió a la cambra catalana, els vuits membres que confirmen el comitè executiu han mantingut diverses reunions de treball de forma discreta per elaborar el document, així com per avançar en la composició del pla de treball. La presentació del manifest s'ha programat el dia abans de la conferència promoguda pel Govern a Brussel·les en què Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva verbalitzaran el compromís de l'executiu amb la celebració del referèndum.El comitè executiu ha recordat aquest dilluns a la tarda, en la presentació del text, que "la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics", tal com detalla el manifest. En aquesta línia, el document argumenta que és possible fer un referèndum amb l'actual legislació espanyola i que aquesta és una "eina inclusiva". "Afirmem que l'actual marc jurídic espanyol, tal com han expressat experts en dret constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya acordat amb l'Estat". Joan Ignasi Elena, portaveu del comitè executiu, ha detallat que si no es permet fer la consulta serà "per una decisió política i no jurídica".El manifest, que obvia la via unilateral per generar consensos i detalla el suport que té el dret a decidir entre "una gran majoria" de la societat catalana, estableix que el referèndum "ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi". Els impulsors han fet constar que és "necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya".Després de la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum -Elena ha avançat que serà l'1 de febrer-, es posarà en marxa la campanya de recollida d’adhesions i de difusió del manifest, que es traduirà a una desena de llengües. La cerca de suports començarà a Catalunya -el comitè d’experts contactarà amb institucions, partits polítics, electes, entitats i particulars-, però també estan previstos contactes per ampliar la campanya a l’Estat i l’estranger. Els impulsors confien a recollir més adhesions de les que tenia el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.El comitè executiu ja va mantenir una reunió amb el president de la Generalitat després de la composició de l'ens i, posteriorment, han programat sessions de treball sense publicitar-ne el contingut. El manifest, enllestit abans d'aquest cap de setmana, l'han consensuat l'ex-diputat socialista Joan Ignasi Elena, que exerceix de portaveu; l'ex-regidora de Barcelona Itziar González; l'exconsellera d'Ensenyament per CiU Carme Laura Gil; els exdiputats d'ICV Jaume Bosch i Francesc Pané; l'exdiputada d'ERC Carme Porta; l'exdiputada del PSC i exalcaldessa de Badalona Maite Arqué; i Francesc de Dalmases, director de la revista Catalan International View.

