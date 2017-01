2/3



Diuen que tenen ordres de buidar el @Banc_Expropiat ja que, segons ells, un nou propietari ha comprat el local. — Banc Expropiat (@Banc_Expropiat) 23 de gener de 2017

Un operari solda una entrada per on han accedit al local. Foto: Jordi Bes

Al "banc expropiat" de Gràcia es mou alguna cosa. El local del barri barceloní ha estat notícia aquest 2016 pels aldarulls posteriors al desallotjament del maig i els diversos intents de reocupació. Aquest dilluns una empresa ha començat a buidar-lo, i podria ser reformat perquè tingui un nou ús.A l'interior del local, al número 181 de Travessera de Gràcia, s'hi amunteguen les restes de l'activitat que realitzaven els membres del "banc expropiat", com les peces de roba per a gent necessitada, amb les penjades derivades de les reocupacions i operacions policials per evitar-les. Algun fals sostre està caigut.Fonts de l'empresa que s'encarrega de buidar el local, i que han evitat identificar el nom de la companyia, han explicat que actuen "per ordre del propietari", i que les tasques de buidatge es podrien allargar més enllà d'avui. "Hi ha molta brutícia", han assegurat.Com a mínim ja han carregat un camió sencer. El destí de la roba i llibres que han trobat serà per a beneficència. De la resta, es reciclarà el que es pugui i el que no s'enviarà a les escombraries, han relatat les mateixes fonts. Alguns operaris asseguren que ells mateixos faran la reforma.No ha transcendit quina activitat podria acollir el baix, que havia estat una oficina bancària en el passat, ni tampoc si hi ha hagut canvi de propietari. A més, a l'Ajuntament no li consta cap petició de llicència, més enllà d'haver-se comunicat que es procedirà a buidar el local, han informat fonts municipals.El col·lectiu del "banc expropiat" ha plantejat el possible canvi de propietari a través del seu compte de Twitter, i també que els operaris són de l'empresa STM, coneguda per executar desnonaments extrajudicials.En les imatges que ha penjat el col·lectiu es veu un treballador amb una jaqueta amb la inscripció de STM. Alguns activistes propers al "banc expropiat" han mirat què feien els operaris durant una estona.