Missatge inamovible del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) en relació a la reforma de l'IRPF que la CUP ha posat damunt la taula per desbloquejar els pressupostos de la Generalitat per al 2017. "No hem de caure a la trampa", ha assegurat aquest dilluns la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció executiva del partit.Pascal ha insistit que la seva formació tanca la porta a una reforma fiscal en profunditat i ha demanat aparcar -com han ja han dit càrrecs del Govern pertanyents al PDECat, com ara la consellera de la Presidència, Neus Munté, en els últims dies- el debat sobre les modificacions tributàries fins que Catalunya sigui independent. "La fiscalitat no s'ha de tocar", ha apuntat en relació a les converses actuals.La negociació dels pressupostos està entrant en les seves últimes hores i estan previstos contactes entre el Govern, Junts pel Sí i la CUP per desbloquejar la situació. Els anticapitalistes decidiran aquest dissabte en una reunió del consell polític si aproven els comptes, que es debatran el 8 i el 9 de febrer. Unes dates que coincideixen amb el judici del 9-N, pel qual es jutjarà Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pels delictes de prevaricació i desobediència.

