Sebastià Bennassar, autor d'«Un oceà de memòria» Foto: Sebastià Bennassar

Coberta d'«Un oceà de memòria» Foto: Gall

Sense cap mena de dubte, Sebastià Bennasar (Palma, 1976) és un escriptor prolífic. En poc temps de diferència, les editorials Saldonar, El Gall i Alrevés han publicat títols seus: Cants de sirena negra, Un oceà de memòria i L’imperi dels lleons, aquest darrer també en traducció al castellà. Són un perfecte tríptic de la manera de fer d’un autor més polifacètic del que aparenta: una novel·la d’aventures sota l’estela de Robert Louis Stevenson, un torrent de llenguatge memorialístic com ho podria ser el millor Lobo Antunes i, finalment, una obra negra, segurament una de les més importants de la seva trajectòria, qui sap si aquesta serà la que l’acabarà consagrant en el gènere.A més de comptar amb una trentena llarga de títols de tota índole a les espatlles, Bennasar és una persona molt vinculada a la defensa a ultrança de la lectura, com a gestor cultural, dinamitzador de cicles i diverses activitats, però també és creador de propostes dinàmiques per acostar la narrativa de gènere al gran públic com, per exemple, el festival Tiana Negra . Però segurament el llibre més especial, i personal, d’aquest autor és Un oceà de memòria , que es recordarà com la seva obra més poderosa pel que fa a l’ambició que destil·la. Arriba gràcies a l’editorial El Gall, que ja havia publicat Bennasar anteriorment.António Figueira és un professor de literatura que, en el seu moment, i per culpa de les retallades, fou expulsat de la Universitat de Lisboa, on era considerat una llegenda viva de les aules. Ara, al llindar de la ruïna econòmica, rep una trucada que sacsejarà el seu món i que el llençarà, de bell nou, a un passat que havia volgut oblidar, un món molt lluny de la capital portuguesa i dels seus carrers. Figueira haurà de decidir si vol tornar, de forma gairebé traumàtica, a l’illa dels seus orígens o restar en un escenari que no ofereix certeses. El seu monòleg interior, desplegat a partir d’un flux de consciència desbocat i que es desplega cap a diferents temes i fronts oberts que es van tancant amb destresa, és la base del text magmàtic que conforma Un oceà de memòria de Sebastià Bennasar.En el fons, cada pàgina del llibre és l’excusa perfecta perquè Bennasar pugui tractar una sèrie de temes candents de la nostra actualitat més descarnada: el desprestigi de la literatura en els centes d’ensenyament i en tots i cadascun dels mitjans de comunicació, el xoc existent entre una societat illenca i una capital europea en un mateix marc de país, la importància de la memòria històrica com a fonament de justícia, els devastadors canvis socials que estan prenent lloc en un temps massa curt i massa dràstic i que estan provocant situacions absolutament apocalíptiques… Perquè en efecte el to de Bennasar és apocalíptic, de punt final, i en efecte semblarà a més d’un que es tracta d’un llibre negre i, més que això, negríssim. En això la seva prosa ens pot recordar la d’António Lobo Antunes, un dels llops vells de les lletres portugueses.Sota aquest material terrorífic, i aquest aire mefistofèlic, hi ha també una sèrie de certeses poderoses, i és que Sebastià Bennasar està convençut del poder de l’escriptura, i per això la defensa amb una passió meravellosa i sorprenent. Segurament, l’escriptor nascut a Palma l’any 1976 és responsable d’una de les proses més idealistes amb aquest Un oceà de memòria, que construirà noves fes i noves forces. Poques vegades llegirem exemples d’un manifest tan cabdal per la vida i per la cultura com dins d’aquest llibre, i sense que això hagi de resultar naïf de cap manera.Un dels moments més deliciosos d’Un oceà de memòria és quan podem comprovar diferents personatges sorgits de la ploma de Bennasar que s’emmirallen en persones reals. D’aquesta manera veiem, amb una nova llum, figures centrals de la literatura com el professor i traductor Perfecto Cuadrado o els escriptors Jaume Benavente i Antoni Serra, que es converteix en António Serra per a l’ocasió i comparteix algunes de les seves gestes, i és que Serra és un dels fonaments de la cultura en català: un dels fundadors de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, secretari tècnic del decisiu segon Congrés de Cultura Catalana, articulista, escriptor de raça i d’ànima i de pèl, o artífex capdavanter de l’obertura una de les llibreries més recordades com la Tous de Palma. També és un dels mestres espirituals de Bennasar, que l’ha traduït al castellà o que l’ha estudiat amb profunditat dins del volum Antoni Serra, la ploma i el capell (El Gall, 2010), en col·laboració amb Miquel Vicens Escandell.De fet, Bennasar és especialista en caçar les ànimes de persones mítiques de la cultura catalana i trasplantar-les dins dels seus llibres amb una facilitat espasmòdica. Un dels seus llibres més coneguts, i exitosos, va ser la novel·la negra Cartes que no lliguen (Hiperdimensional, 2005), en què un macabre assassí en sèrie matava figures conegudíssims de Mallorca de les formes més sàdiques possibles.Algunes de les víctimes varen ser els editors Francesc Moll i Lleonard Muntaner, o els escriptors Biel Mesquida, Maria de la Pau Janer, Antònia Vicens o Perfecto Cuadrado, que com veiem torna a fer acte de presència dins Un oceà de memòria, i això és així perquè Cuadrado, un dels màxims experts en Pessoa de la península ibèrica, és un referent ineludible dins de la Universitat de les Illes Balears, on ha format amb passió milers de joves que han trobat en ell un personatge shakespearià, i un d’aquests joves va ser, en efecte, Sebastià Bennasar, però també altres creadors que sense Cuadrado no haguessin entrat tan de ple dins de la cultura lusòfona.Els ambients de la novel·la, ja que els carrers de Lisboa són fonamentals per entendre el desenvolupament de les diferents trames obertes, estan descrits de forma magistral, cosa que demostra que Bennasar sap captar no només ànimes sinó també amfiteatres espirituals. L’escriptura de Sebastià Bennasar és una síntesi exquisida entre veritat i ficció, una proposta plena de convenciment i d’entusiasme a favor de la literatura com a eina de canvi humà. Un oceà de memòria sorprendrà pel seu to decadentista però lumínic alhora, i perquè ens brinda l’escriptura de Bennasar més depurada fins al moment.

