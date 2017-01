Moviments interns al Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat). Quatre membres de la direcció executiva deixaran el càrrec intern arran del règim d'incompatibilitats que marquen els estatuts de la formació. D'aquesta manera, Elsa Artadi, Lluís Guinó, Montserrat Candini i Albert Batet deixaran la cúpula un cop acabi el consell nacional que el PDECat celebra aquest dissabte a Barcelona. La coordinadora general, Marta Pascal, no ha aclarit com es farà el relleu dels quatre dirigents, que van ser escollits per primàries dins d'una llista integrada per dotze persones.

"Sempre hem dit que complirem els estatuts", ha destacat Pascal, que ha admès que el congrés fundacional va aixecar "sensibilitats diverses" que la direcció ha volgut "recosir". "Hem estat els de sumar i els de proposar", ha apuntat la coordinadora general, que ha dit de forma críptica que hi ha hagu gent més centrada en les "familietes" i les "capelletes". El procediment de substitució es farà públic als consellers nacionals dissabte al matí."Hi ha uns procediments establerts, també per demanar excepcions a les incompatibilitats", ha volgut aclarir Pascal, que ha inscrit en la "normalitat estatutària" la decisió de renovar un terç de la direcció. Les persones afectades, quan van entrar a la candidatura liderada per la coordinadora general i per David Bonvehí, ja sabien que existia aquest règim d'incompatibilitats, i alguns d'ells tenien previst demanar excepcions. La decisió final s'ha pres aquest dilluns.La consellera de la Presidència, Neus Munté, va deixar la setmana passada la seva acta de diputada. Munté és vicepresidenta del PDECat, membre del Govern i, quan era parlamentària, incomplia els estatuts pel fet d'acumular tres càrrecs interns i institucionals. Guinó, Batet i Candini són alcaldes i diputats, de manera que havien de deixar alguna de les seves responsabilitats si volien seguir a la direcció o bé demanar una excepció a la limitació estatutària.En el cas d'Artadi, el fet de ser directora general li impedia formar part de la direcció, i molts dirigents consultats assenyalaven que demanaria una excepció. Finalment, però, tots quatre deixaran la cúpula per complir amb uns estatuts que han generat friccions internes entre sectors.

