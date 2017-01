La cantant, actriu i model Bimba Bosé ha mort a l'edat de 41 anys després de no poder superar el càncer de mama que l'afectava des del 2014, segons ha avançat El Español . Tot i que no va perdre mai l'optimisme, tal com mostrava al seu perfil d'Instagram, la metàstesi ja li afectava fins i tot els "ossos, fetge i cervell", tal com va informar ella mateixa en una entrevista a la revista del cor Lecturas el juny del 2016.Nascuda Eleonora Salvatore González-Lucas a Roma (Itàlia) l'1 d'octubre de 1975, és mare de dues filles anomenades Dora i June i és neboda del també cantant Miguel Bosé. Va estar casada des del 3 de juny del 2006 amb el músic i realitzador Diego Postigo, pare de les dues nenes, de qui es va separar el 2013.En la seva faceta com a model, va treballar amb fotògrafs de prestigi internacional i va ocupat portades de revistes com Vogue o Harper's Bazaar. També havia desfilat a Londres, París, Nova York i Milà.Com a actriu, va participar en els fils El cónsul de Sodoma, de Sigfrid Monleón, Run a way, un curtmetratge de Diego Postio, la sèrie La que se que avecina, on va fer un cameo o la pel·lícula Julieta, de Pedro Almódovar.