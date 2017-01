El Partit Popular és en vigílies del congrés que celebrarà del 10 al 12 de febrer. La formació viu el debat precongressual i no se’n salvarà ni la gavina, que pot acabar sent la primera víctima política de l’encontre. Fernando Martínez Vidal, regidor del PP a Madrid, va ser el creador del logotip del partit i ara ha sortit per afermar la seva autoritat sobre el tema. En declaracions a RAC1 , l’edil ha explicat que quan en temps de Manuel Fraga, va fer una proposta de logotip, va escollir un xatrac, no pas una gavina, que és la que va acabar consolidant-se en l’imaginari popular (mai millor dit).Per Martínez Vidal, a qui el tema fa patir molt, no és una qüestió menor. La gavina i el xatrac són aus marines amb molts trets en comú, però no són el mateix. La gavina vola baix i és carronyaire. El xatrac vola alt i no ho és. I l'home reclama en una esmena que s'especifiqui la raça d'au de què es tracta. En el passat, ja hi va haver alguna polèmica entorn el tema. L'exdirigent del PP Aleix Vidal-Quadras va dir que la de les ales desplegades no era una gavina, sinó un albatros. Doncs no, senyor, tampoc la va encertar.El membre del partit creu que després dels escàndols de corrupció que han sacsejat el PP, cal deixar clar en els estatuts que el símbol de la formació no és una au carronyaire, un símbol que pot ser vist com a massa representatiu dels dirigents responsables d’irregularitats. No fos cas que la gent acabés fent analogies fàcils…El logotip va voler mostrar una au amb les ales desplegades en contraposició a altres símbols més propis de l’esquerra, amb punys tancats i colors vermells. El missatge que hi ha darrera dels logotips té la seva gràcia. Sembla que en el moment d’enviar la seva proposta a la direcció, quan el PP va aparèixer com la nova marca d’Aliança Popular, Fraga li va demanar una petita correcció: que unís les ales de l’au, que inicialment estaven separades. Calia evitar que algú pogués dir que el partit naixia tocat de l’ala.

