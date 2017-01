El lloc on s'ha produït l'accident Foto: Google Maps

Un vianant va morir ahir a la nit al quilòmetre 7 de l'AP-7 al municipi d'Agullana (l'Alt Empordà) en ser atropellat. Els fets van passar a un quart de dotze de la nit per causes que es desconeixen. No se sap si la víctima estava creuant o caminant pel voral ni tampoc la seva identitat perquè no duia documentació.Un cop rebut l'avís, es van desplaçar-se fins al lloc cinc efectius de Mossos d'Esquadra, quatre de Bombers i dues unitats del SEM que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per intentar aclarir els fets.

