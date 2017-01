Per tal de millorar l'aprenentatge de la llengua estrangera dels alumnes catalans, un grup d'experts que assessora el MIF, el programa de Millora i Innovació en la Formació de mestres, proposa que els docents hagin d'acreditar el nivell B2 per tal d'entrar a la borsa de treball i exercir com a tal.És una de les recomanacions que es recull en un document de treball que també proposa altres mesures com per exemple, que s'hagi d'acreditar el C1 si es vol ser professor de llengua estrangera o exigir el B2 abans d'entrar als estudis de magisteri, a través de les proves específiques per als aspirants a mestres, les Proves d'Aptitud Personal.Per aconseguir augmentar el nivell d'anglès dels docents actuals, des del grup de treball també es proposa una mesura d'aplicació immediata que passaria per incentivar les acreditacions lingüístiques superiors donant accés prioritari a un lloc de treball per davant d'un altre professional amb mèrits equivalents.Més a llarg termini, també es demana que s'acrediti el C1 per accedir a un lloc de treball de mestre de Llengua estrangera, alhora que es valori l'acreditació C1 altra formació didàctica especialitzada, com a mèrits afegits.L'exigència del B2 serà una condició per a qualsevol graduat català a partir del 2018, i per assolir-ho, la Secretaria d'Universitats ja va posar en marxa el programa Parla3 que ha de facilitar el seguiment de cursos i l'aprenentatge de llengües per part dels universitaris catalans.

