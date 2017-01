Show mediàtic sense portar enlloc. No hi havia arguments ni es podía contrastar res.



Sentències doctrinals d'uns "preguntadors" que no preguntaven, només afirmàven. Tot amb la tolerancia permisiva dels locutors. Evidentment no eren persones espontànies del poble com es volia presentar, eren delegats i representants de partits i sindicats amb moltes ganes d'escalar i molta prepotencia. Majoritàriament un show esquerroide d'allò més ranci. De constructiu res de res.



Tot el contrari del que volem la gent del carrer. Estem farts de tants politòlegs salvavides, plens d'un orgull miserable com perquè la Heredia ens els plantifiqui a TV3 i ens els presenti com a la gent del carrer!!!