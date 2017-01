Bé, les dues condicions principals d´un líder són motivar i preveure. Ja he dit que jo no sé motivar gens ni mica. Però sí que sempre he sabut preveure. I ara no havia de ser menys. Per tant, si no veien que podria passar una cosa semblant, ara l´únic que els queda, com que hauran d´assistir a la reunió oficial europea, caldria avançar la nostra presentació 3 hores abans. Sempre i quan, és clar, la nostra presentació durés un parell d´hores. Cal deixar-los un descans per tal que després puguin fer un break i assistir a l´altra reunió. Però el fet que vagin a la segona, l´únic que se´ls demana és que viunguin un xic abans i assisteixen a la nostra reunió. Vinga va. Ànims que no ens derrotaran mai si nosaltres no volem que ens derrotin. Recordeu que només depèn de nosaltyres encara. D´adversitats encara en tindrem més, només es tracta d´aixecar-nos un cop més dels que caiem. Visca Catalunya lliure. Cada cop hem d´estar més convençuts que tenim la raó. Els fets ens ho demostren. No aflueixeu companys.