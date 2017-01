La prèvia de la conferència que aquest dimarts pronunciaran al Parlament Europeu Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva continua generant titulars. Després que l'eurodiputat del PP Esteban González Pons fes una crida al boicot entre els eurodiputats i ridiculitzés l'acte promogut pel Govern, ERC ha respost amb contundència. Els republicans han lamentat l'actitud dels populars i els ha acusat de "denigrar" la institució. L'eurodiputat Jordi Solé, que relleva Ernest Maragall a l'Eurocambra, ha carregat amb dures contra González Pons: "Ell sap molt bé què és l’extrema dreta, perquè la té dins del seu partit".Solé ha avançat que la conferència al Parlament Europeu reunirà unes 350 personalitats entre eurodiputats, representants del cos diplomàtic acreditat a Brussel·les, mitjans de comunicació i integrants la comunitat catalana a la capital comunitària. "És un acte de normalitat i d'afirmació democràtica, i estem convençuts que serà tot un èxit", ha expressat l'eurodiputat d'ERC, que ha detallat que "gairebé està garantida la plena assistència" a l'acte. Els republicans han insistit que els intents de boicotejar la conferència per part del PP -González Pons ho ha comparat amb un acte de "cafeteria"- demostren "quin és el seu sentit de la democràcia i del diàleg".En relació a la negociació dels pressupostos, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha expressat el seu optimisme sobre el diàleg que estan mantenint el Govern i la CUP. "Avui hi haurà un nou intercanvi de propostes", ha afirmat Sabrià, que ha afegit que en les pròximes hores esperen trobar "un punt d’entesa".ERC considera que és "molt difícil fer els pressupostos que volia la CUP, ERC o el PDECat", però que és possible assolir "el mínim suficient" que permeti que "totes les parts" se sentin còmodes. Per això, Sabrià ha recordat que "ara és més important un acord que el posicionament d’ERC" sobre fiscalitat, una qüestió que ha posat en tensió el Govern en els darrers dies . "Hi ha un bé superior darrere d’aquests pressupostos, que és fer el referèndum", ha reblat el portaveu republicà per fer una crida a l'entesa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)