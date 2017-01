Arrimadas serà nomenada avui portaveu de l'executiva de C's en l'assemblea que la formació farà el febrer. Per a la dirigent, aquesta remodelació respon a la necessitat de reforçar el partit i preparar-lo per a un futur, i ha negat que els canvis restin poder a l'actual portaveu de C's al Congrés, Juan Carlos Girauta: "No tenen res a veure amb aquest tipus de jocs de suma zero". Així ho ha manifestat aquest matí en una entrevista a Antena 3 , que no ha estat exempta de polèmica, ja que en principi s'havia pactat una altra entrevista a Catalunya Ràdio a la mateixa hora i el partit l'ha anul·lat Després d'assegurar que té una relació fantàstica amb Rivera, Arrimadas ha argumentat que el seu nomenament evidencia que C's "sí creu que Catalunya forma part d'Espanya, i té un mateix missatge a tot Espanya, mentre que en altres partits els resultaria complicat tenir el seu portaveu al Parlament per mantenir el mateix missatge, com el PSOE i Podem".També ha defensat el partit de les crítiques de corrents com TranC'sparencia i de l'eurodiputada Carolina Punset, i ha reivindicat que el suport que van atorgar al PP va evitar unes terceres eleccions i ha permès tramitar una llei d'autònoms i 15 dies més de permís de paternitat, entre d'altres polítiques."El centre dialogant existeix, i ara existeix a Espanya, i les persones que voten C's no volen sectarisme ideològic", ha apuntat Arrimadas, que veu necessari que el PP negociï amb el PSOE sempre que sigui per promoure millores per als ciutadans.La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, també ha descartat aquest dilluns que el partit entri al govern espanyol després d'assegurar que no veu el president del seu partit, Albert Rivera, "de vicepresident de Mariano Rajoy havent de defensar Luis Bárcenas".

