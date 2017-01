El Partit Socialista Francès (PSF) va convocar les primàries amb la voluntat d’elegir el candidat que havia d’aglutinar tota l’esquerra i tornar a conquerir l’Elisi. Però a tres mesos justos de la primera volta de les presidencials, a celebrar el 23 d’abril, tot indica que només serviran per elegir el candidat d’unes sigles envellides. La primera volta del partit celebrada ahir, amb set candidats, ha deixat dos finalistes: Benoît Hamon (36%) i Manuel Valls (31%), que competiran diumenge vinent en la segona volta.Hi ha hagut relativa sorpresa. Hamon ha anat creixent els darrers dies i ha deixat enrere l’altre gran exponent de l’ala esquerra socialista, l’exministre Arnaud Montebourg, qui ja ha anunciat que li dóna suport. Valls, que sempre ha sabut que ho tenia difícil , afronta ara una darrera setmana que se li fa costeruda. La fractura interna és enorme i les primàries han mostrat la poca sintonia entre Valls, considerat aliè a l’esperit socialista, i una part considerable de les bases de la formació. Però el problema del PSF és més de fons.Les enquestes assenyalen un futur ombrívol pel partit. Sigui Hamon o Valls el candidat definitiu, apareix en els sondejos com a possible cinquè quan vinguin les eleccions presidencials. L’abanderat del PSF pot quedar darrere el radical Jean-Luc Mélenchon –un exsocialista amb suport comunista- i, sobretot, d’Emmanuel Macron, l’exministre d’Economia de François Hollande, independent i liberal, que ha engegat un moviment, En Marxe!, que està convocant més francesos que les antigues sigles. Macron apareix ara com a tercer en les enquestes , fregant el 20%, darrere un François Fillon amb el 23-25% i Marine Le Pen amb el 25-26%.El destí és cruel amb l’esquerra dividida. Una suma de la força de Macron amb el PSF i Mélenchon podria superar el 40% dels sufragis. Sense Mélenchon, una aliança Macron-Valls o Macron-Hamon que arribés al 25% dels vots, tindria opcions d’accedir a un 25% que possibilités, potser, el pas a la segona volta, el 7 de maig, i posés el cobejat Elisi a l’abast de la gauche altre cop. Però ara mateix això sembla inversemblant. Macron és detestat entre els més esquerrans del PSF i la relació entre l’exministre d’Economia i Valls és personalment pèssima, malgrat ser molt propers ideològicament.A aquestes alçades, la primera volta de les presidencials sembla una cosa entre Marine Le Pen, la líder del Front Nacional, i el conservador François Fillon. Serà el 23 d’abril, dia de Sant Jordi, i la rosa francesa pot arribar-hi marcida.Els dos finalistes de les primàries socialistes comparteixen vincle català. En el cas de Manuel Valls, ja és conegut. Nascut a Barcelona, fill del pintor Xavier Valls, l’exprimer ministre parla en català en la intimitat, si més no amb la seva família de Barcelona. Una germana seva viu a Horta i hi manté una bona relació. Menys conegut és el lligam de Hamon amb Catalunya. La seva companya, Gabrielle Guallar, mig danesa mig catalana, va néixer al Conflent i diuen que parla correctament el català, una de les cinc llengües que coneix.Hamon ha mantingut la seva parella lluny dels focus. Això s’atribueix a la voluntat de mantenir la vida privada de la dona al marge de la política i a la discreció de Gabrielle. Però els més malpensats exposen un altra versió: per un dirigent com Hamon, que es presenta com una veu de l’ala més esquerrana del PSF, la imatge d’una Gabrielle burgesa i elegant, directiva destacada d’una marca de productes de luxe com Louis Vuitton no ajuda gaire a qui ara es presenta com a símbol d’un socialisme que vol recuperar el vincle amb el votant popular.

