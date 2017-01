La consellera Dolors Bassa, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Fins a 335 persones van morir aquest 2016 a l'espera de la valoració de la llei de la dependència . És una xifra molt més petita que anys anteriors, ja que el 2011 van ser 1.000 i el 2010, 1.200. També s'ha donat la mort de 2.350 dependents, amb valoració aprovada, abans que es beneficiessin d'algun tipus d'ajut, uns números més petits dels que es registraven el 2011, amb 4.500, o el 2010, amb 4.200.La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, lamenta que encara passi deu anys després d'entrar en vigor aquesta llei, però reconeix l'esforç que s'ha fet per agilitzar aquests tràmits i assegura que es treballarà per continuar ''retallant distància''.Des del Departament d'Afers Socials es fa un bon balanç de la llei, que compleix 10 anys, però lamenta la manca de recursos que s'hi ha dedicat des d'un inici . Bassa recorda que la llei estableix el pagament entre l'administració estatal i la catalana, del 50% dels ajuts, i que en aquest moment, el 82% el paga la Generalitat, enfront del 18% que assumeix l'Estat.Per això, recorda que si el Govern no hagués aportat més diners, el 64% de les persones que reben ajuda no ho farien. Bassa assegura que Catalunya és la comunitat autònoma que hi destina més diners, en quantitat, i espera que en un futur es pugui canviar aquest model de finançament.Per aquest 2017, Afers Socials calcula que 170.000 persones se'n puguin beneficiar. El 2016 van ser 145.965 i el 2015 142.000. És una xifra que previsiblement ha de créixer, responent a l'envelliment de la població i a l'augment de l'esperança de vida.Per això, Bassa ha explicat que Catalunya aposta per un nou paradigma amb la llei d'autonomia personal, les bases de la qual es presentaran aquest 2017. El nou marc legislatiu es vol respondre a l'atenció centrada a la persona, de manera que cada individu pugui escollir el tipus d'atenció que vol rebre.''Cada persona necessita atencions diferents'', assegura Bassa, i cal fugir de l'encasellament de la llei de la dependència, perquè cadascú cerqui els recursos que més li convenen, com per exemple, quedar-se a casa amb el suport d'una persona, utilitzar les noves tecnologies per a la seva atenció o ingressar en una residència.

