Enric Millo, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha reivindicat l'"operació diàleg" de l'executiu de Mariano Rajoy, i ha explicat que estan treballant per evitar una col·lisió de Catalunya amb Espanya. "El president de la Generalitat i el seu govern han anunciat una col·lisió pel setembre i estem treballant per evitar-la", ha afirmat en una entrevista que publica aquest dilluns El Punt Avui . Millo promet ara que faran "més d'una" proposta per no arribar a aquest escenari.Ha reiterat que "no hi haurà referèndum d'independència", tant unilateral com pactat, i que el govern de Carles Puigdemont "ho sap". Segons ell, una col·lisió és perjudicial per a tothom. "Enfront del rumb de col·lisió, jo plantejo el rumb de bon port", ha ressaltat, i creu que per a evitar-ho hi ha temps fins al setembre, tot i que considera que no cal esgotar tant el termini. "Si ho podem arreglar abans de l'estiu, millor", ha concretat.Després que Puigdemont lliurés a Rajoy un document amb 46 demandes, Millo ha assegurat que "en almenys 45" és possible arribar a acords. "Nosaltres ja estem plantejant, en les reunions i converses que tenim, l'índex dels assumptes concrets sobre els quals hem de fer acords", ha explicat. La proposta pot ser, en la seva opinió, del govern d'Espanya, de la Generalitat o conjunta.Ha admès que hi ha "un problema de relacions" entre el govern espanyol i el català, però ell ja s'està reunint amb consellers de la Generalitat, a vegades en privat. Segons Millo, "quan una cosa està molt enquistada, molt enrocada, s'ha d'estovar una mica, s'ha de treballar", i ha garantit que hi haurà una reunió entre Puigdemont i Rajoy, si bé encara no té una data.

