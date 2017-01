Rikar Gil. Foto: Vimeo

L'actor català Rikar Gil ha mort aquest cap de setmana a l'edat de 40 anys, segons ha informat TV3 . Era un dels joves actors catalans amb més projecció i se'l coneix sobretot pel seu paper de Gaspar a "La Riera". Segons han informat alguns mitjans, Gil ha mort a conseqüència d'un accident de moto que va patir aquest dissabte.Rikar Gil ha actuat tant al teatre com a cinema i la televisió. Ha participat en molts curtmetratges de cineastes debutants, i també cal destacar els seus treballs a pel·lícules com Julie o 10.000 noches en ninguna parte.També ha participat en la websèrie Llibres d'Álex Rodrigo i el 2015 va ser guardonat com a millor actor del Notodofilmfest pel curt Impulso. El 2016 va aconseguir una nominació al Festival Iberoamericà de Curmetratges ABC pel seu treball a Cambio de sentido.

